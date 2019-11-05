Yapımcıdan açıklama! Mert Fırat'la yollar ayrıldı mı?

Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!
Konuyla ilgili yapım şirketi Dark Town Pictures'tan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapımcılığını üstlendiğimiz “Kilit” filmiyle ilgili olarak; 4 Kasım 2019 itibarıyla basında, filmimizin başrol oyuncularından Mert Fırat ile yollarımızın ayrıldığı yönünde çıkan haberler asılsızdır. Mert Fırat; tüm kamuoyunca bilindiği ve daha önceden planlandığı üzere, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi Üyesi görevini üstlendiği için bir hafta süreyle Antalya’da bulunmuştur ve bu süre zarfında da filmimizin setine doğal olarak ara verilmiştir."
Hayranları Mert Fırat'ı rahat bırakmadı!