Yapımcıdan açıklama! Mert Fırat'la yollar ayrıldı mı?

Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!

Hayranları Mert Fırat'ı rahat bırakmadı!

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın başrolünü oynadığı Kilit filminin setinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Konuşulanlara göre Mert Fırat'ın performansını beğenmeyen yönetmen Adil Oğuz Valizade, çekimleri durdurmuş ve ünlü oyuncuyla yollarını ayırmıştı.Konuyla ilgili yapım şirketi Dark Town Pictures'tan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yapımcılığını üstlendiğimiz “Kilit” filmiyle ilgili olarak; 4 Kasım 2019 itibarıyla basında, filmimizin başrol oyuncularından Mert Fırat ile yollarımızın ayrıldığı yönünde çıkan haberler asılsızdır. Mert Fırat; tüm kamuoyunca bilindiği ve daha önceden planlandığı üzere, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi Üyesi görevini üstlendiği için bir hafta süreyle Antalya’da bulunmuştur ve bu süre zarfında da filmimizin setine doğal olarak ara verilmiştir."