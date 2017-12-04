Yakalanınca morali bozuldu!

Magazin - 04.12.2017 21:25

Star TV'de ekrana gelen “Hayat Sırları” dizisinde rol alan Ekin Koç, önceki gecce Karaköy’deydi. Bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıyan oyuncu, flaşların patlamasından rahatsız oldu. Koç’un yanındaki kız da görüntülenmemek için yüzünü başka bir yöne çevirdi.Kaynak: hurriyet.com.tr