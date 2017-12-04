Star TV'de ekrana gelen “Hayat Sırları” dizisinde rol alan Ekin Koç, önceki gecce Karaköy’deydi. Bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıyan oyuncu, flaşların patlamasından rahatsız oldu. Koç’un yanındaki kız da görüntülenmemek için yüzünü başka bir yöne çevirdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Yakalanınca morali bozuldu!
Önceki gecce Karaköy’de yürürken bir kız arkadaşıyla görüntülenen Ekin Koç, flaşlar patlayınca rahatsız oldu.Magazin - 04.12.2017 21:25
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