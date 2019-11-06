Uzun ve sıcak duş alanlar dikkat! Cilt sağlığınız...

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez, cilt sağlığı hakkında konuştu.Dönmez, cilt sağlığı için güneşten uzak durulması gerektiğinin altını çizip "Güneş altında bilinçsizce kalınması ciltte birçok olumsuzluklara neden olabilir. Güneşin zararlı ışınları foto yaşlanma, ciltte kuruma ve daha da önemlisi cilt kanserlerine yol açabilir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında ultraviyolenin zararlı ışınlarından korunmak için şapka, gözlük, giysilerle fiziksel korunma yanında uygun güneş koruyucular da kullanılmalı. Yaz sonunda cildimizdeki kuruluk, lekeler ve diğer olumsuz değişimleri bir dermatoloji uzmanı doktor ile birlikte gözden geçirmek gerekebilir." dedi.Dönmez, soğuk havaların cilde kötü etkisi hakkında "Soğuk ve rüzgarlı hava, nemsiz, sıcak kapalı ortamlar cildimizde nem kaybına yol açabilir. Ayrıca sık, uzun ve sıcak banyolar, kese ve lif kullanımı, cilt kurutucu hijyen ürünleri de bu kuruluğu artırabilir. Deri yatkınlığımıza göre bazen egzamalar ve kaşıntı tetiklenebilir. Bu nedenle kış aylarında sıcak, uzun banyolar ve cildimizi kurutan hijyen ürünlerinden kaçınmalı, yeterince sıvı almalı, gerekirse uygun nemlendiriciler kullanmalıyız. Vitamin, mineral, protein ve sağlıklı yağları içeren bir beslenme alışkanlığı da cilt sağlığımız için son derece önemli." dedi.