"Türkler Geliyor" fragmanına rekor ilgi!

Tüm dünyadan seyircinin ilgisine mazhar olan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın görüntüleri Mehmet Bozdağ hayranları tarafından birçok dile çevrildi ve sanal âlemde kısa sürede yayıldı. Merak uyandıran ilk tanıtım sosyal medyada çok fazla yorum alırken, yalnızca Mehmet Bozdağ’ın Twitter ve Instagram hesaplarında 2.5 milyondan fazla görüntülenerek son dönemlerin en çok izlenen film fragmanı oldu.Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken, çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapılan ve hazırlık süreci bir yıl süren ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın başrolünde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu yer alıyor. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelerde gösterime girecek.Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.