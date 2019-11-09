Selin Ciğerci anne olmak istiyor!

Selin Ciğerci, Bilal Özcan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Ciğerci, Özcan'ın kendine yönelttiği sorulara samimi cevaplar verdi.Selin Ciğerci, Bilal Özcan'ın çocuk sorusuna "Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum. Taşıyıcı anne diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin, bugün çok yedin olmaz diyeyim" yanıtını verdi.