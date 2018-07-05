Pelin Öztekin ile Berk Uğuz ayrıldı!
Pelin Öztekin'e sürpriz parti!
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı Pelin Öztekin, yeni yaşını sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.Magazin - 05.07.2018 11:03
31 yaşına basan Pelin Öztekin için sevgilisi Berk Uğuz ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İstanbul Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamadan keyifli anlar sosyal medyada paylaşıldı. Pelin Öztekin, sevgilisi ile verdiği pozun altına "Çok sevin! çok sevilin!" notunu düştü.
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Bağlantılar: Pelin Öztekin, Berk Uğuz
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