Pelin Öztekin'e sürpriz parti!

Magazin - 05.07.2018 11:03

Pelin Öztekin ile Berk Uğuz ayrıldı!

31 yaşına basan Pelin Öztekin için sevgilisi Berk Uğuz ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İstanbul Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamadan keyifli anlar sosyal medyada paylaşıldı. Pelin Öztekin, sevgilisi ile verdiği pozun altına "Çok sevin! çok sevilin!" notunu düştü.