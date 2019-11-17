Özkan Uğur'a Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse...

Cem Yılmaz şaştı kaldı: "Afişi nereden arakladın?"

Geçtiğimiz yıl safra kesesi ameliyatı olan Özkan Uğur, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uğur, “Karakomik Filmler” ile ilgili soruları cevapladı.Özkan Uğur, Cem Yılmaz'ın hep aynı isimlerle çalışıyor olması hakkındaki eleştirilere “Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı. Hep o eski büyük isimler; Kemal Sunal ve diğerleri” diyerek yanıt verdi.Özkan Uğuu, “Teklif gelse Şahan Gökbakar’la da oynar mısınız?” sorusuna “Şahan’ı izlemedim ama ona da başarılar diliyorum. Teklif gelse oynar mıyım, valla o günkü şartlara bağlı. Ben de zaten öyle her filmde oynayan biri değilim, asıl işimiz müzisyenlik.” yanıtını verdi.