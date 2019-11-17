Özkan Uğur'a Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse...

HEP AYNI İSİMLERLE ÇALIŞIYOR ELEŞTİRİSİ
Özkan Uğur, Cem Yılmaz'ın hep aynı isimlerle çalışıyor olması hakkındaki eleştirilere “Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı. Hep o eski büyük isimler; Kemal Sunal ve diğerleri” diyerek yanıt verdi.
ŞAHAN'DAN TEKLİF GELİRSE
Özkan Uğuu, “Teklif gelse Şahan Gökbakar’la da oynar mısınız?” sorusuna “Şahan’ı izlemedim ama ona da başarılar diliyorum. Teklif gelse oynar mıyım, valla o günkü şartlara bağlı. Ben de zaten öyle her filmde oynayan biri değilim, asıl işimiz müzisyenlik.” yanıtını verdi.
Cem Yılmaz şaştı kaldı: "Afişi nereden arakladın?"