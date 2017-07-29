Murat Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi!

Magazin - 29 Temmuz 2017 13:15

Yakışıklı oyuncu, yakın gelecekte senaryosu yazım aşamasında olan yeni bir dizi de rol alacağını söyledi. Türkiye’nin sevilen oyuncu ve sunucularından Murat Yıldırım, Fas asıllı eşi İmane Elbani ile birlikte akşam yemeği yedi. Genç çifte işadamı Hüseyin Özer de eşlik etti. Yakışıklı oyuncunun bir anda karşılarında gören Arap hayranları ise yakışıklı oyuncu ile bol bol fotoğraf çektirdi. Kimseyi kırmayan herkesle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, daha sonra eşi ile birlikte mekandan ayrıldı.Murat Yıldırım, Arapların kendisine olan sevgisinin Asi dizisiyle başladığını ve Fas asıllı eşi İmane ile evlendikten sonra en az iki katına çıktığını sözledi.Eşinin Arap olması ve Arap dünyasında çok seviliyor ve tanınıyor olmasından dolayı bu sevginin daha da arttığını ifade eden Yıldırım, ‘‘Ben onu seviyorum. O da beni çok seviyor. Dolayısıyla belki Araplar beni daha çok seviyor’’Kaynak:DHA