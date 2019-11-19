Meltem Miraloğlu: "Gerçekleri anlatacağım"

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtıcı açıklama...

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmiş ve bu şekilde gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmedi.Hürriyet'in haberine göre çıkan haberlere karşı Miraloğlu, "Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" dedi. Miraloğlu, açıklamasına "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım." diyerek devam etti.Miraloğlu geçtiğimiz gün "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" açıklamasında bulunmuştu. Şimdi de "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum" dedi.