Meltem Miraloğlu: "Gerçekleri anlatacağım"

Meltem Miraloğlu, kendinden 48 yaş büyük kocası ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

19.11.2019 09:45 Magazin

Meltem Miraloğlu: "Gerçekleri anlatacağım" Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmiş ve bu şekilde gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmedi.

YASAK YOLLARA BAŞVURACAK
Hürriyet'in haberine göre çıkan haberlere karşı Miraloğlu, "Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" dedi. Miraloğlu, açıklamasına "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım." diyerek devam etti.

"İŞ GELİRSE TÜRKİYE'YE DÖNERİM"
Miraloğlu geçtiğimiz gün "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" açıklamasında bulunmuştu. Şimdi de "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtıcı açıklama...

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtıcı açıklama...
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