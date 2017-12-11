İşte o konuşmalar...
Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!
44.Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sahne alan Aleyna Tilki'ye rock müziğinin sevilen ismi Hayko Cepkin Twitter üzerinden ayar verdi.Magazin - 11.12.2017 18:05
44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sahne alan Aleyna Tilki aynı zamanda da en iyi çıkış yapan ödülünü aldı. Rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, Aleyna Tilki'yi överek ödülünü vermeye çağırdı. Aleyna Tilki'nin performansını beğenmeyen rock müziğinin sevilen bir diğer ismi Hayko Cepkin, Twitter üzerinden Aleyna Tilki'nin sesinin kötü olduğunu vurgulayan bir post attı. Aleyna Tilki ise bugün akşam saatlerinde Hayko Cepkin'e cevaben tweet attı. Kendisinin hasta bir şekilde sahneye çıktığını belirten Tilki, Cepkin'in ayarını ti'ye alarak cevap verdi.
İşte o konuşmalar...
İşte o konuşmalar...
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Bağlantılar: Aleyna Tilki, Los Angeles, Hayko Cepkin, Haluk Levent
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