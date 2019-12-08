Hayırlı evlat Erkan Petekkaya!

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Erkan Petekkaya'nın bu kararının altında yatan neden belli oldu. Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirdi.Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın aldı, onlar için iki de hasta bakıcı tuttu. Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyor.Tüm vaktini anne ve babasına ayıran Erkan Petekkaya önceki gün Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.