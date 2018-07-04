Hande Ataizi'nin oğluyla oyun günü!

Magazin - 04.07.2018 14:22

Hande Ataizi'nin tatil hazırlığı!

Eski eşle tatil planı!

Yakın zamanda boşandığı eşi Benjamin Harvey ile evliliğinden olan oğlu Leon'la birlikte eğlence merkezinde görüntülenen Hande Ataizi'nin mutluluğuna diyecek yoktu. Başta çarpışan otolar olmak üzere birçok oyuncakta vakit geçirip uzun süre eğlenen anne-oğul, daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre alışveriş yaptı.