Hande Ataizi'nin oğluyla oyun günü!
Oyuncu Hande Ataizi ile oğlu Leon, önceki gün Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Magazin - 04.07.2018 14:22
Yakın zamanda boşandığı eşi Benjamin Harvey ile evliliğinden olan oğlu Leon'la birlikte eğlence merkezinde görüntülenen Hande Ataizi'nin mutluluğuna diyecek yoktu. Başta çarpışan otolar olmak üzere birçok oyuncakta vakit geçirip uzun süre eğlenen anne-oğul, daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre alışveriş yaptı.
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