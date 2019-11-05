​Hamilelikte egzersiz yapmak hem anne hem bebek için faydalı!

Gebelikte egzersiz yapılmasının sağlığı ne yönde etkilediği anne adayları için merak konusu. Bazı anne adayları bebeğin sağlığı için spor ve egzersizden kaçınsa da, araştırmalar gösteriyor ki hamilelikte hareket ve bilinçli egzersizler, hem doğum hem doğum sonrası süreçte anne adayına büyük kolaylıklar sağlıyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebelik sürecinde annenin karşılaşabileceği uykusuzluk, kilo, stres gibi problemlerin önüne düzenli bir egzersiz programı ile geçilebileceğini belirtiyor.Elbette gebelik sürecinde yapılan egzersizler doktor kontrolünde planlanmalıdır. Doktor tavsiyesi ile gerekli düzeyde hareket, doğumu kolaylaştırıyor, anne ve bebeğın sağlığını pozitif etkiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelikte yapılabilecek egzersizleri ve faydalarını şöyle anlatıyor:“Gebelikte spor yapmak oldukça faydalı olduğu gibi, egzersizleri mutlaka doktorunuza danışarak yapmalısınız. Hamilelik sürecinde hareket etmek önemlidir. Bu yüzden, başlarda hafif tempolu yürüyüşler anne adayı için faydalı olacaktır. Özellikle son dönemde artan hamile pilatesi ve yogası da yine anne adayının süreci daha rahat geçirmesi için fayda sağlayabilir. Ancak bunların gerçek bir uzman eşliğinde ve doktor tavsiyesi ile birlikte yürütülmesi gerekir. Bunların dışında anne adaylarına genellikle yüzmeyi öneriyoruz. Suda yapılan egzersizler hem anne adayını rahatlatacak hem de doğumu kolaylaştıracaktır. Hareketi hayatına katarak hamilelik keçiren kişinin doğum sonrasındaki toparlanma süreci de daha hızlı olacaktır.”Hamilelikte egzersiz ve hareket anne ve bebek sağlığı için oldukça faydalı, ancak bunları yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle tüm süreci doktor eşliğinde yürütmek ve yapılacak egzersizlere doktor ile birlikte karar vermek büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamileliğin farklı dönemlerinde farklı egzersizleri önerdiklerini söylüyor ve ekliyor:“Gebelikte özellikle başlarda daha hafif tempolu egzersizler yapmak daha doğru. Kısa yürüyüşler ve sırt egzersizleri anne adayını hem fiziksel hem ruhsal açıdan rahatlatacaktır. Yapacağınız egzersizleri konunun uzmanı eşliğinde yapmanız çok önemli. Yüzme gibi sporlarda ise hijyenik bir ortam sağlanması başlıca gerekli. Elbette riskli sporlardan ve sizi zorlayacak hareketlerden kaçınmalısınız. Hamilelik için uygun egzersizler ve sağlıklı beslenme ile rahat bir gebelik dönemi,yine rahat bir doğum süreci ve sonrası geçirmek mümkün.”