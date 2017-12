Galatasaray, Tudor'la devam kararı aldı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün sarı-kırmızılı kulübün düzenlediği yönetim kurulu toplantısının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Antrenör değişikliği söz konusu değil" dedi.

Bu toplantının her hafta düzenlenen bir toplantı olduğunun altını çizen başkan Özbek, "Bu her hafta gerçekleşen rutin bir toplantıydı. Şimdi tekerlekli sandalye basketbol takımımız için hazırladığımız bir gece var oraya gideceğiz. Toplantıda rutin konuları konuştuk. Özellikle son maçlardaki performansı değerlendirdik. Hem taraftar, hem de yönetim kurulu çok üzüldü son maçlarda. Hatalarımızı tespit ettik ve bu hataların tekrarlanmaması için çalışacağız. Teknik kadronun eğer bir hatası varsa, uyaracağız. Burada herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil. Mühim olan yapılan hatalardan ders almak. Ligin başındaki performansı yakalamak istiyoruz" diye konuştu.



"ÇARE HOCAYI DEĞİŞTİRMEK DEĞİL"

Puan farkının kapandığını söylemenin doğru olmayacağını belirten Özbek, "Şu anda puan farkı kapandı demek doğru olmaz. Evet 9 puan öndeyken bugün ezeli rakiplerimizin 3 puan önündeyiz. Ama hala şampiyonluğun en kuvvetli adayı Galatasaray. Lig uzun bir maraton. Burada elbette performansı etkileyen taktik hatalar ve performans düşüklükleri olabilir. Bu her takımda olabilir. Ama bunun çaresi hemen antrenör değiştirmek değil. Yönetim kurulu olarak böyle düşünüyoruz. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmak en önemli işimiz" şeklinde konuştu.



"TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞA İNANCI TAM"

Beğenilen Galatasaray'ı tekrardan taraftarlarına izleteceklerini ifade eden Dursun Özbek, "Sayın Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda araştırdığımız konu bu. Teknik hatalar neyse, bunları tekrar yapmamak. Beğenilen Galatasaray'ı tekrar taraftarımıza izleteceğiz. Tüm camianın şampiyonluğa inancı tam. Bazen hatalar yapılabiliyor, önemli olan bu hataların tekrarlanmaması. Bu konuda teknik kadro ile görüşüyoruz. İyi olan şey ise, şampiyonluğa takımın inancı tam. Biz bu performansı yukarı çekmek için gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Galatasaray şampiyon olacaktır" dedi.



"HEP BİRLİKTE GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPALIM"

Hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Özbek, şöyle devam etti;



"Bizim bir takımımız ve antrenörümüz var. 8-9 hafta çok iyi gittiğimiz ligde, aynı performansı sergilemek istiyoruz. Hatalarımız olabilir ama bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Şampiyonluğa inanan bir takım ve taraftar var. Ben taraftarıma çağrı yapıyorum. Aynı inancı taşıyalım ve hep birlikte Galatasaray'ı şampiyon yapalım."



"TERİM İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Fatih Terim ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Özbek, "Fatih Terim'le görüşmedik. Böyle bir arayış içerisinde de değiliz. Hem teknik kadroya, hem takımımıza olan inancımız tam. Evet bazı maçlarda hatalar yapılmış olabilir, ama hem teknik kadronun hem yönetimin yapması gereken hatalardan ders çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR GALATASARAYLININ TEREDDÜTÜ OLMASIN"

Çok iyi performans gösterdikleri bir dönem olduğunu söyleyen Özbek, "Ben size şu kadarını söyleyeyim, bizi üzen, taraftarımızı üzen sonuçlar oldu. Ama herkes şunu bilmeli ki, çok iyi performans gösterdiğimiz bir dönem var. Burada en önemlisi ders çıkarmak. Hem teknik kadro olarak, hem de Galatasaray camiası olarak bu dersi çıkaracağız. Hiçbir Galatasaraylının tereddütü olmasın, gereken yapılıyor" diyerek sözlerini noktaladı.



DHA'NIN HABERİ 2'NCİ KEZ DOĞRULANDI

Doğan Haber Ajansı (DHA), Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olduğunda da teknik direktör Igor Tudor'un görevde kalacağını yazmış ve yönetimin Hırvat hocaya uyarılarda bulunacağını duyurmuştu. DHA, 3-0'lık Beşiktaş derbisinin ardından da ısrarla istihbaratlarının arkasında durarak, Tudor'un yine görevden alınmayacağını ve yönetimin alınan sonuçlara rağmen teknik direktöre sahip çıkacağını vurgulamıştı. Dursun Özbek ve Fatih Terim'in de açıklamaları bu yönde gelişirken, son olarak Özbek de bugün, teknik direktör değişikliğinin olmayacağını ve Tudor'la devam kararı aldıklarını söyledi.





