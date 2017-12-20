Fikret Orman: Beşiktaş'ı farklı göstermeye çalışıyorlar

Ege'deki ziyaretleri kapsamında Aydın ve Nazilli'de temaslarda bulunup Denizli'ye gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği yemeğe katıldı.

Spor - 20.12.2017 19:55

Yemekte konuşan Orman, "Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım" dedi. Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nı açtıktan sonra Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin Colossae Otel'de düzenlediği akşam yemeğine katılan Orman, taraftarlar tarafından marşlar ve tezahüratlarla karşılandı.



Yemekte, "Negatifle büyüyen camialar başkaları. Biz onlar değiliz" diyen Fikret Oman, "Biz hep iyi olan şeylerdeniz. Farkındaysanız Beşiktaş ailesi birbiriyle kenetlendikçe ve birbirine düşkünlüğü arttıkça daha fazla büyüyor. Bu da hepimizi memnun etmekte. Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım. Lütfen sizden ricam mütevazılığınızı kaybetmeyin" dedi.



Beşiktaşlılar Derneği Denizli Şubesi Başkanı Bora Sever, Orman'a Denizli travertenin özel olarak yapılan kartal heykeli hediye etti. Orman, yemeğin ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



DHA

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