Doğru kişiyle evlendiğinizi nasıl anlarsınız?

Gerçek aşkla tanışmak her zaman zordur ama bulduğunuz zaman tüm zorluklara değer, hayatınızı daha güzel kılar. Ne yazık ki aşık olduğumuz insan hayatımızı geçireceğimiz insan olmayabilir. İşte doğru kişiyi bulduğunuzun psikologlar tarafından onaylanan işaretleri...*Birbirinizi konuşmadan anlarsınız; araştırmalar birbirlerini gerçekten seven insanların konuşmadan birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini anladığını tespit etti.*Aynı geleceği hayal edersiniz.*İlişki süresince yaptığınız fedakarlıklara değdiğini düşünürsünüz.*Birbirinize her türlü durumda destek olursunuz.*Tamamlanmış ve normal hissedersiniz; hayatınızdaki eksik dolmuştur ve artık her şey yolundadır. Ne gösterişe ne de sürekli insanlara 'çok aşık' olduğunuzu anlatmaya ihtiyaç duyarsınız.*Ben yerine biz demeye başlarsınız.*Onu sevdiğiniz insanlarla tanıştırmaya başlarsınız.