Demet Akalın'ın 'Taner Ölmez' polemiği!

'Mucize Doktor' dizisinin sevilen oyuncusu Taner Ölmez, bulaşık deterjanı reklamında rol aldı. Reklam filminin ardından, Nuran Yıldız, bu durumu eleştirerek 'şöhret katliamı' dedi.Demet Akalın'dan Nuran Yıldız'ın köşe yazısındaki ""Kırk yılda bir de olsa bir oyuncu bulundu diyorsun. Oyunculuk iyi, dizideki karakter iyi. Fox Tv’de, “Mucize Doktor”un Taner Ölmez’inden söz ediyorum. Dizi sağlık sektöründe bir hayal satıyor, o hayali de izleyici alıyor. Taner Ölmez o dizide, saflığın, temizliğin, iyiliğin simgesi olarak hızla kalplerde yükselirken… O da ne? Bulaşık deterjanı reklamında oynuyor! O deterjan ki, satış için çevre duyarlığını kullanıyor. Tam da Doktor Ali Vefa’nın saflığına izleyicinin teslim olduğu anda, elinde deterjanla Taner Ölmez çıkıyor. Bir kariyer ancak böyle harcanır, bir dizi ancak böyle baltalanır." sözlerine cevap geldi. Akalın, "Jean reklamı olsaydı harcanmıyor muydu! Hiç olmazsa sosyal sorumluluğa da el atmış. Suyu kullanmayın demiş. Ben bile paylaştım. İyi yapmış güle güle harcasın." dedi.Nuran Yıldız, Akalın'a "Bu ülke ne çektiyse okumayan ya da okuduğunu anlamayan insanlardan çekti" sözleriyle cevap verdi.