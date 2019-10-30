Demet Şener’le evlenen Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli, “Demet, oğlumla İbrahim Kutluay’a nispet için evlendi” demişti.
Cenk Küpeli babasının bu sözlerine cevap verdi: “Demet’le kendi rızamla, büyük bir aşkla evlendim. Ailemin başımın üstünde yer var ama çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum.
İşte Cenk Küpeli'nin açıklaması:
Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli ne demişti?
Baba Küpeli şu açıklamayı yapmıştı:
”Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim’i değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya özellikle dikkat çekilmesini rica ederim. Saygılarımızla Oya-Avni Küpeli…"
Cenk Küpeli'den babasına yanıt geldi: “Demet’le büyük bir aşkla evlendim"
Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli, oğlunun eşi Demet Şener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Cenk Küpeli'den babasına yanıt geldi.
30.10.2019 14:41 Sosyete