Cenk Küpeli'den babasına yanıt geldi: “Demet’le büyük bir aşkla evlendim"

Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli, oğlunun eşi Demet Şener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Cenk Küpeli'den babasına yanıt geldi.

30.10.2019 14:41 Sosyete

Cenk Küpeli'den babasına yanıt geldi: “Demet’le büyük bir aşkla evlendim" Demet Şener’le evlenen Cenk Küpeli’nin babası Avni Küpeli, “Demet, oğlumla İbrahim Kutluay’a nispet için evlendi” demişti.

Cenk Küpeli babasının bu sözlerine cevap verdi: “Demet’le kendi rızamla, büyük bir aşkla evlendim. Ailemin başımın üstünde yer var ama çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum.

İşte Cenk Küpeli'nin açıklaması:



Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli ne demişti?

Baba Küpeli şu açıklamayı yapmıştı:

”Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim’i değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya özellikle dikkat çekilmesini rica ederim. Saygılarımızla Oya-Avni Küpeli…"
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