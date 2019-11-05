Burun estetiğiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

Burun estetiği kadın, erkek tüm insanların en çok tercih ettiği estetik operasyon. Sizin için burun estetiğiyle ilgili merak edilenleri araştırdık.Yüz gelişimini tamamlamış herkes burun estetiği olabilir. Bazı istisnai durumlarda operasyon, yüz gelişimi tamamlanmadan da uygulanabilir.Burun estetiği olmadan önce sigara bırakılmalıdır. Ameliyat için yaz haricinde bir ay seçilmelidir. Ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçlar ameliyattan en az 1 hafta önce bırakılmalıdır.Burun estetiği kadın ve erkekte farklı yöntemlerle uygulanır. Kadınlarda burun daha kalkık, erkeklerde ise daha düz olarak tercih edilir. Bu şekilde doğallık sağlanır.Ameliyattan sonra atel ve bandajlar alınıncaya kadar 2-3 gün dinlenmek gerekir. Başınızı aşağı eğerek yapacağınız aktiviteler iyileşme sürecini uzatacaktır. Ameliyattan sonra 3 ay spor yapmamak gerekir. 1 yıl boyunca güneş gözlüğü takılmamalıdır. Burnun şeklinin tamamen oturması 6 ay ile 1 yıl alır.