Burun estetiği kadın, erkek tüm insanların en çok tercih ettiği estetik operasyon. Sizin için burun estetiğiyle ilgili merak edilenleri araştırdık.
KİMLER OLABİLİR?
Yüz gelişimini tamamlamış herkes burun estetiği olabilir. Bazı istisnai durumlarda operasyon, yüz gelişimi tamamlanmadan da uygulanabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
Burun estetiği olmadan önce sigara bırakılmalıdır. Ameliyat için yaz haricinde bir ay seçilmelidir. Ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçlar ameliyattan en az 1 hafta önce bırakılmalıdır.
KADIN VE ERKEKTE FARKLI
Burun estetiği kadın ve erkekte farklı yöntemlerle uygulanır. Kadınlarda burun daha kalkık, erkeklerde ise daha düz olarak tercih edilir. Bu şekilde doğallık sağlanır.
AMELİYATTAN SONRA
Ameliyattan sonra atel ve bandajlar alınıncaya kadar 2-3 gün dinlenmek gerekir. Başınızı aşağı eğerek yapacağınız aktiviteler iyileşme sürecini uzatacaktır. Ameliyattan sonra 3 ay spor yapmamak gerekir. 1 yıl boyunca güneş gözlüğü takılmamalıdır. Burnun şeklinin tamamen oturması 6 ay ile 1 yıl alır.
Burun estetiğiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!
İşte en çok tercih edilen estetik operasyonu olan burun estetiği hakkında merak ettiğiniz her şey.
05.11.2019 09:33 Yaşam