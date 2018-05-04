Burak Alkaş'a hapis cezası!

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle ünlenen oyuncu Burak Alkaş, TFT Televizyon Film ve Yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği 'Yeşil Deniz' isimli dizide rol aldı.Dizide 'Müezzin Cemil' rolünü oynayan Alkaş, 30 Mayıs 2016'da final yapan dizideki ücretini, yapım şirketinin verdiği çekle aldı. Ancak Alkaş; yapım şirketi sahibi Mürüvvet Ayfer'in, Mayıs ayında biten dizinin ücretini Eylül ayı geçmesine rağmen ödemediğini ve kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını iddia etti.Ardından Alkaş, sosyal medyada, "TFT yapım karşılıksız çek vererek beni dolandırdığı için dava açıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. Mesaj sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mürüvvet Ayfer, ödemenin yüklü miktarının ödendiğini, geriye kalan kısmın ise bankada meydana gelen bir sorun nedeniyle ödenmediğini ifade ederek kendisine iftira atıldığını savundu.Ayfer'in şikayeti üzerine Burak Alkaş hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, ödemenin yapılmadığını ve çekin karşılıksız çıktığını iddia ederek sinirle böyle bir paylaşımda bulunduğunu ama kısa süre sonra sildiğini açıkladı. Soruşturma sonunda Alkaş hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlendi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Alkaş, olayı kabul ederek kendisinin parasını alamadığını ve bu sebeple paylaşımda bulunduğunu yineledi. Duruşmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı ve sosyal medyada yapım şirketi hakkında paylaştığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Alkaş'a 3 ay 15 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi alan ünlü oyuncu, 580 lira para cezası ödeyecek.Kaynak: Milliyet