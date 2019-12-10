Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz barışıyor mu?

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın barışacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

10.12.2019 17:31 Magazin

Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz barışıyor mu? 1,5 yıllık ilişkilerini bitiren Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın barışmalarının an meselesi olduğu iddia edildi. Konuşulanlara göre Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bebek'te bir otelde buluştu ve baş başa beraber yemek yedi. Ünlü çiftin sorunları konuşarak aşmaya çalıştıkları ve ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedikleri iddia edildi. Tarafların iddialar karşısında ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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