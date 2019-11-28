Berrin Keklikler, "Havaya" ile müzik listelerinde!

Gecceye katılan isimler arasında Tugay Kerimoğlu, Ertem Şener, Oğuzhan Türk, Eliz Sakuçoğlu, Eda Erol, Ertuğrul Postoğlu,Yusuf Karakaya, Adem Kılıçcı ve Ezgi Avcı vardı.Küçük yaşlarından beri dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven Berrin Keklikler, Havaya ile sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazır! Berrin Keklikler, şarkısı kadar dansları ve zengin görselliği ile klibinden çok bahsettirecek.