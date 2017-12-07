Bella Hadid evleniyor mu?

Dünya Magazin - 07.12.2017 13:11

Dubai'ye bir açılış töreni için giden ABD'li model Bella Hadid'i boynundan öpen İspanyol model Jon Kortajarena adeta sosyal medya üzerinden evlenme teklif etti.Gece boyunca samimi pozlar veren ikili yeni bir aşk mı doğuyor sorularını akla getirirken, yakışıklı model Jon Kortajarena instagram hesabına Hadid'i boynundan öptüğü fotoğrafı paylaşarak "Gelecekteki eşim” notunu düştü.