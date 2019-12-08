Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz birbirlerini neden sildi?

'Her Yerde Sen' dizisinden hayranlarını üzen haber!

Aybüke Pusat'a Dilan Çiçek Deniz sorulunca...

Dilan Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç mı girdi?

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular. Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde yer aldılar. Ancak son birkaç aydır bu arkadaşlığın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı. Sonrasında Furkan Andıç, Fox ekranlarında yayınlanan yeni dizisi 'Her Yerde Sen' için Aybüke Pusat ile partner oldu.Tabi dizi ilerledikçe ikilinin aşk yaşadığı söylentileri de artmaya başladı hatta birkaç gün önce çift, havaalanında birlikte görüntülenince iddialar daha da kuvvetlendi.Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz’den geldi. Arkadaşı Aybüke Pusat’ı takipten çıktı. Aybüke Pusat da, Dilan Çiçek Deniz’i takibi bıraktı.Sosyal medya Aybüke Pusat’a “Arkadaşının eski aşkını aldın. İçin rahat mı?” diye yüklendi. Dilan Çiçek Deniz’e “Hem dostunu hem de eski sevgilini silmek ne zor” şeklinde yorumlar geldi. Furkan Andıç’a da ‘ara bozucu’ mesajları yağdı. (Kaynak: posta.com.tr)