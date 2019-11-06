‘Aman Reis Duymasın’ın afiş çekimine Hulk da katıldı!

Ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle beyazperde de. Geçtiğimiz hafta yayınlanan teaserın büyük ses getirmesinin ardından önümüzdeki günlerde çıkacak fragman için sinemaseverler heyecanla bekliyor. Mafya dizisinden sonra komedi türünde de iddiasını ortaya koyan filmin aralık ayı içerisinde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Azerbeycan da 4 büyük galası yapılacak.Almanya 12 Aralık 2019 Berlin - Cineplex Alhambra, Hollanda 13 Aralık 2019 / Rotterdamm - Pathé De Kuip Azerbaycan galası da 26 Aralık 2019 Bakü - Nizami Kino Merkezi de yapılacak.Vizyon için gün sayan 'Aman Reis Duymasın' filminin, oyuncuları afiş çekimi için bir araya geldi. Afiş çekimlerine filmin başrol oyuncularından olan Boz Çoban köpeği cinsi 95 kiloluk Hulk'ta katıldı. Adına yakışan cüssesiyle herkesin ilgi odağı olan Hulk için oyuncular da en sevdiği yiyecek olan elma ve armut ikram ettiler. Verilen her komutu harfiyen yerine getiren Hulk, afiş için özel pozlar verdi. Hulk, filmde jönleri aratmayan performansıyla ise sinemaseverleri ve hayvanseverleri büyüleyecek.Aman Reis Duymasın filminde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.