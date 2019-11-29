Amacı Olmayan Grup'tan ilk teaser!
‘Çakallarla Dans’ serisinin yazarı Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmenlik koltuğuna geçtiği gençlik komedisi ‘Amacı Olmayan Grup’tan ilk görüntüler yayınlandı. Yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu Tanrıverdi ve Şeker birlikte kaleme aldı.
29.11.2019 12:17 Kültür-Sanat
Başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği ve Youtube’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ekipten hareketle sinemaya uyarlanan film, 6 Mart’ta gösterime girecek.