Alican Yücesoy duble yaptı!

Çalıştığı firmadan kovulduktan sonra hayatı değişen 'Onur' karakterine hayat veren Yücesoy, 26. Adana Altın Koza Film Festivali'den sonra 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalin'de de 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.Sahnede kısa bir konuşma yapan Yücesoy, annesi ve babasına teşekkür ederken ödülünü, iyi ki hocam olmuş dediği merhum usta tiyatrocu Müşfik Kenter ve meslek büyüğüm diyerek, konuşmasında sevgisini de dile getirdiği Uğur Polat'a ithaf etti.