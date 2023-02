Ömer'den yeni tanıtım!

Yapımını OGM’nin üstlendiği Star’ın sevilen dizisi Ömer, yeni bölümüyle 27 Şubat pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.



BİR KARAR VERDİM, GERİ DÖNEMEM!



Gamze kalbinin kapılarını sonunda Ömer’e açar. Fakat artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde olan Ömer, hasretini çektiği bu kelimelerin Gamze’nin dudaklarından dökülmesini acıyla izler. Ömer çırpınan kalbinin sesine rağmen Süreyya’ya verdiği söze sadık kalır.



Hem terk edilmenin acısıyla hem de maddi sorunlarla boğuşan Nisa, kardeşi Ömer’e ve Gamze’ye en zor anlarında yardım etmekten geri durmaz.



Ömer’i zor durumda bıraktığını öğrenen Gamze, hatasını telafi etmeye çalışır. Her şeye rağmen doğru olanı yapmaya çabalayan Ömer’in karşısında ise bu defa Tahir vardır.



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı her pazartesi Star’da yayınlanan Ömer’de; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Simay Barlas rol alıyor.



Ömer, yeni bölümüyle 27 Şubat pazartesi Star’da…