Ziynet Sali Sahnede Fenalaştı! Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz gece Çeşme’deki konserinde sahnede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrasında, güzel sanatçı sağlık durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Düşük tansiyon nedeniyle bayıldığını belirten Sali, dinlendiğini ve şimdi iyi olduğunu vurguladı.

Sahnede Şok Anları Yaşandı

İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de sahneye çıkan Ziynet Sali, her zamanki gibi enerjik performansıyla hayranlarını coşturdu. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir an yaşandı. Sali, performansına devam ederken bir anda fenalaştı ve sahnede baygınlık geçirdi. Konser alanındaki görevliler ve sağlık ekibi hızla müdahalede bulundu.

Sosyal Medyadan İlk Açıklama Geldi

Fenalaşmasının ardından sağlık ekiplerinin yardımıyla sahneden alınan Ziynet Sali, hayranlarını endişede bırakmadı. Ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu net bir şekilde açıkladı. İşte Ziynet Sali’nin mesajı:

“Selamlar herkese. Dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve bir baygınlık geçirdim. Sonuç çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun tüm sağlık ekip arkadaşlarım gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim. Ama şimdi iyiyim, dinlendim. Arayan, soran, mesaj yazan, paylaşan herkese, hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hatta atamızın bize hediye ettiği Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere bu akşam tekrar sahneye çıkacağım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim buradan. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Kendinize çok dikkat edin.”

Hayranlarından Destek Yağdı

Ziynet Sali’nin açıklamasının ardından sosyal medya platformlarında binlerce destek mesajı paylaşıldı. Hayranları, ünlü sanatçının sağlığının iyi olmasına sevindiklerini dile getirdi. Öte yandan, Sali'nin aynı gün içinde tekrar sahneye çıkacak olması, güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.