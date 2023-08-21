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Ziynet Sali: Evlenince aşk bitmiyor

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs'ta sahne aldığı konserde ilginç itiraflarda bulundu ve evliliği hakkındaki soruları cevapladı. 2019 yılında müzisyen Erkan Erzurumlu ile dünyaevine giren Sali, evlilik hayatını "çok güzel" olarak nitelendirdi.

Ziynet Sali: Evlenince aşk bitmiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2023 08:05

Ziynet Sali'nin Kıbrıs konseri sırasında sahne aldığı anlar hayranları tarafından ilgiyle izlendi. Konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Evliliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna gülerek cevap veren ünlü şarkıcı, "Çok güzel. Evlenince aşk bitmiyor, dolu dizgin devam ediyor." dedi.

Ayrıca Ziynet Sali, nazar inancına sahip olduğunu belirtti. Ancak nazarın etkisi konusunda şaka yaparak, "Bana nazar değdi, gözüme kan oturdu ama nazar bize kaç yazar?" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu samimi açıklamaları ve espri dolu cevapları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Ziynet Sali'nin konserlerindeki enerjisi ve sahne performansıyla da büyük beğeni topladığı gözlemleniyor.

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