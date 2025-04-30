Ziynet Sali 50’nci Yaşını Kutladı: “Bu Nasıl 50 Böyle?”

Ziynet Sali, 50’nci yaşını “Bu nasıl 50 böyle?” notuyla kutladı. Sosyal medya paylaşımı duygulandırdı, beğeni yağdı.

Ziynet Sali 50’nci Yaşını Kutladı: “Bu Nasıl 50 Böyle?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2025 10:50

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 50’nci yaşını coşkuyla karşıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum gününü kutlayan herkese içten teşekkürlerini iletti.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Yeni yaşını kutlayan Ziynet Sali, Instagram’da paylaştığı gönderide; “Bu nasıl 50 böyle?” notunu yazdı. Sali, evine gönderilen çiçeklerle adeta bir bahar havası estirildiğini söyleyerek duygularını ifade etti.

“Evim Çiçek Bahçesine Döndü”

Sevenlerinden gelen yoğun ilgi karşısında oldukça duygulanan sanatçı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey.

50 Yaşına Enerjisiyle Damga Vurdu

Sahne performansları, güçlü sesi ve enerjisiyle yıllardır müzikseverleri büyüleyen Ziynet Sali, 50 yaşına girmesine rağmen genç görünümü ve enerjisiyle dikkat çekiyor. “Bu nasıl 50?” sözleri, takipçileri tarafından da sıklıkla tekrarlandı.

Takipçilerinden Mesaj Yağdı

Sali'nin doğum günü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları, sanatçının ne kadar genç ve güzel göründüğünü vurgulayarak; “50 yaşında mısınız gerçekten?”, “Zamana meydan okuyorsunuz” ve “Enerjiniz hiç bitmesin” gibi yorumlar yazdı.

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