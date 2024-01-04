Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! 31 Ocak son tarih, İşlem yapmanız gerek!

Ziraat Bankası, 2024 yılına hızlı bir giriş yaparak 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan bir ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine cazip faiz oranları ve kolay başvuru imkanları sunarak, nakit ihtiyaçlarını hızlı ve uygun koşullarla karşılamalarına olanak tanıyor.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, 31 Ocak tarihine kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar, belirli şartları karşılamaları durumunda bu avantajlı kampanyadan faydalanabilecekler. Kredi kullanacak olan Ziraat Bankası müşterileri, banka şubelerine gitmeden de kolayca başvuruda bulunabilecekleri gibi, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler.

Kampanya kapsamında emekli ve sigortalı çalışanlara destek kredisi ödemesi sağlanacak. Banka, bu yeni kampanya ile ocak ayı sonuna kadar en düşük faiz oranlarından yararlanacak vatandaşlarına müjde veriyor. 50000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi onayı alındıktan sonra aynı gün içinde hesaplarına geçen ödemelerle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, özellikle acil ihtiyaç duyan vatandaşlara 5 dakika içinde sonuç verecek şekilde tasarlanmış. Başvurularını resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla kredi ödeme desteği de alabilecekler. Bu sayede masrafsız ve gelir belgesiz kredi kullanma imkanı sunuluyor.

Emekli olan kişilere özel olarak maaş taşıma işlemleri sonrasında daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlanacak. Bu durum, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına daha etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası'nın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerine kolaylık ve avantajlar sunarak yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmalarını sağlıyor.