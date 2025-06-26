Zeynep Tuğçe Bayat’tan Bornozlu Madrid Pozu

Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, İspanya'nın başkenti Madrid'de romantik bir tatile çıktı. Ünlü çift, tatillerinden paylaştıkları bornozlu pozlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Aşk dolu kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atlas’tan Sonra İlk Yurt Dışı Tatili

Geçtiğimiz aylarda oğulları Atlas’ı kucaklarına alan çift, yoğun geçen ebeveynlik sürecinin ardından baş başa zaman geçirmek için İspanya’ya gitti. Madrid’de keyifli anlar geçiren ikili, tatilin tadını çıkarırken takipçilerini de unutmadı.

Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda;

“Madrid, arkadaşlar ve yeni maceralar”

notunu düşerek bornozlu romantik bir fotoğraf paylaştı. Eşi Cansel Elçin ile kaldıkları otelde çekilen bu kare, çiftin ne kadar mutlu ve huzurlu olduklarını gözler önüne serdi.

Romantizm Dolu Anlar Sosyal Medyada

Çiftin otel odasından yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, ikilinin hem ebeveynlik hem de ilişki dengesini başarıyla sürdürdüğünü belirten yorumlar yaptı. Sosyal medyada “Aşkın Madrid Hali”, “Gerçek romantizm bu olsa gerek” gibi yorumlar dikkat çekti.

Bayat-Elçin Çifti Uyumlarıyla Dikkat Çekiyor

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, hem özel hayatları hem de sosyal medyadaki uyumlarıyla magazin dünyasında örnek çift olarak görülüyor. Tatil boyunca birbirinden keyifli anları paylaşan çiftin Madrid pozları, şimdiden yazın en romantik kareleri arasında gösterilmeye başlandı.