Zeynep Sever Demirel'den Maldivler'den renkli paylaşımlar!

Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile üçüncü çocuklarına kavuşmak için geri sayıma başlayan Zeynep Sever Demirel, doğum öncesi enerji topluyor. Hamileliğinin son aylarını yaşayan ünlü isim, Maldivler'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.

Zeynep Sever Demirel'den Maldivler'den renkli paylaşımlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2024 09:05

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, büyüyen karnıyla Maldivler'in eşsiz güzellikleri arasında verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Özellikle mavi mayosuyla verdiği pozunda esprili bir şekilde "Deniz anası" notunu düşen Demirel, doğal ve neşeli halleriyle hayranlarından tam not aldı.

Çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu. Hem heyecanlarını hem de mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel, hamilelik sürecini dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Demirel'in Maldivler'den paylaştığı keyif dolu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri ünlü isme "sağlıklı bir doğum" dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.