Zeynep Sever Demirel'den Maldivler'den renkli paylaşımlar!

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, büyüyen karnıyla Maldivler'in eşsiz güzellikleri arasında verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Özellikle mavi mayosuyla verdiği pozunda esprili bir şekilde "Deniz anası" notunu düşen Demirel, doğal ve neşeli halleriyle hayranlarından tam not aldı.

Çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu. Hem heyecanlarını hem de mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel, hamilelik sürecini dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Demirel'in Maldivler'den paylaştığı keyif dolu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri ünlü isme "sağlıklı bir doğum" dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.