Zeynep Sever Demirel'den eğlenceli hamilelik paylaşımı: "Kendi rekorumu kırıyorum!"

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel çifti, yakın zamanda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Zeynep Sever Demirel’den yeni paylaşım…

Zeynep Sever Demirel'den eğlenceli hamilelik paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2024 10:39

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyuran Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, bebek heyecanlarını paylaşmaya devam ediyor. Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hamilelik sürecindeki deneyimlerini esprili bir dille anlattı.

Demirel, paylaşımında şunları yazdı: "Durum güncellemesi! Yolun yarısından bildiriyorum. 5 haftada 5 kilo alarak kendi rekorumu kırıyor, bu defa belki daha az kilo alırım hayallerini siyah poşete koyup çöpe atıyorum. Yapı denen bir şey var demek ki kardeşim. Ama en azından spora ve sağlıklı beslenmeye devam...”

Pelvik ağrılarının başladığını belirten Zeynep Sever Demirel, ultrason randevularını da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Hamilelik sürecindeki pozitif yaklaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Demirel, enerjik ve eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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