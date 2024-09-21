Zeynep Sever Demirel: 14'üncü yıl, yıkılmadık ayaktayız"

Zeynep Sever Demirel, 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Zeynep Sever Demirel: 14'üncü yıl, yıkılmadık ayaktayız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2024 18:04

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile evliliklerinin 14'üncü yıl dönümünü özel bir paylaşım ile kutladı. Sosyal medya hesabında, çiftin katıldığı bir 1970'ler partisinde birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşan Zeynep Sever Demirel, takipçilerine nostaljik ve romantik anlar yaşattı.

Ünlü çift, yakın zamanda 3. çocuklarını kucaklayacaklarını duyurarak hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Zeynep Hanım’ın bu anlamlı paylaşımı, takipçilerinin beğenisini toplarken, Volkan Demirel de sosyal medya hesabında videoyu paylaşarak, “Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkısı. 14’üncü yıl yıkılmadık, ayaktayız” mesajını ekledi.

Sevgi dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, 14 yıllık evliliklerini büyük bir coşkuyla kutladı ve hayranlarına mutluluk dolu anlar sundu.

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