Zeynep Demirel ve kızı Yade'nin deniz keyfi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve kızı, Turgutreis'te bir plajda görüntülendi. Zeynep Demirel, kızını mutlu etmek için onunla birlikte denize girdi.

Zeynep Demirel ve kızı Yade'nin deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2024 11:56

Ünlü futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve kızı Yade, Bodrum'un gözde tatil beldelerinden Turgutreis'teki bir plajda keyifli anlar yaşadı. Volkan Demirel, ailesini plaja bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.

Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen Zeynep Demirel, kızı Yade'yi kırmayarak onunla birlikte denize girdi. Anne-kız denizde eğlenceli vakit geçirirken, Zeynep Demirel'in üzerindeki sarı kahverengi renklerdeki bikini kombinasyonu dikkat çekti.

Bir süre denizde vakit geçirdikten sonra, Zeynep Demirel şezlonguna geri dönerek güneşlenmeye başladı. Sıcak hava ve denizin tadını çıkaran Demirel ailesi, plajda neşeli anlar yaşadı.

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