Zeynep Demirel boşanma iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel’den boşanacağı yönündeki iddiaya cevap verdi.

Zeynep Demirel boşanma iddialarına yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2024 10:33

Zeynep-Volkan Demirel çifti, önceki gün birlikte görüntülendi. Çift, haklarında çıkan boşanma iddialarına açıklık getirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel’den boşanacağı yönündeki iddialara net bir cevap verdi: “Her evlilikte olduğu gibi tartışmalarımız oluyor, ama ayrılık ve boşanma yok."

Zeynep Demirel'in bu açıklaması, çiftin arasının bozuk olduğu yönündeki spekülasyonlara son noktayı koydu. Çiftin birlikte verdikleri pozlar, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Demirel çifti, evliliklerinde küçük tartışmalar yaşasalar da birlikteliklerini sürdürüyor.

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