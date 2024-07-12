Zeynep Demirel 35. yaşını kutladı: Duygusal paylaşımıyla dikkat çekti

2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, 35. yaşını kutladı. Kızları Yade ve Yeda ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, duygularını ifade eden samimi bir mesaj yayınladı.

Zeynep Sever Demirel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum, yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet, 35 oldum. Gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş."

Eşi Volkan Demirel ise Zeynep Demirel'in bu anlamlı paylaşımına kayıtsız kalmadı. Eski milli kaleci, eşine "İyi ki doğdun Zeynom. Seni çok seviyorum" yorumunu yaparak sevgisini dile getirdi.

Zeynep Demirel'in bu duygusal paylaşımı ve eşinin sevgi dolu mesajı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çiftin mutlu aile fotoğrafı, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.