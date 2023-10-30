Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası zaferinde önemli bir rol oynamış bir isim. Bu nedenle, hem spor başarıları hem de kişisel çekiciliği ile gündemde sıkça adından söz ettiren Güneş, son olarak bir yarışma programına katıldı.

Dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programına katılan Güneş, 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir soru karşısında telefon joker hakkını kullandı. Sorusu şöyleydi: "2008 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?"

Telefon jokeri olarak Volkan Demirel'i arayan Güneş, Demirel'in espriyle karışık cevabıyla herkesi güldürdü: "Fenerbahçe kalecisi, yani ben, üç tane penaltı kurtarmışımdır."

Güzel voleybolcu, 300 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.



