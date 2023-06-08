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Zamlardan nasibini TESLA'da aldı! Tesla Model Y'nin fiyatı artık el yakıyor! İşte Haziran ayı Tesla fiyat listesi

Tesla, 6 Haziran tarihinde yapılan bir zamdan sadece 2 gün sonra bir zam daha yaptığını duyurdu.

Zamlardan nasibini TESLA'da aldı! Tesla Model Y'nin fiyatı artık el yakıyor! İşte Haziran ayı Tesla fiyat listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-06-2023 12:55

Son dakika haberi: Tesla Model Y'nin fiyatı artık el yakıyor! İşte Haziran ayı Tesla fiyat listesi... Zamlardan nasibini TESLA'da aldı-  Dolar ve euro kurundaki ciddi yükseliş, araba fiyatlarına art arda zamlar getirmeye devam ediyor. Tesla, 6 Haziran tarihinde yapılan bir zamdan sadece 2 gün sonra bir zam daha yaptığını duyurdu. Son açıklamada en ucuz Tesla arabanın fiyatının 2 milyon liraya kadar yaklaştığı görüldü. 2 gün önce zamlanan Tesla Model Y'nin fiyatı 1 milyon 775 bin 876 TL oldu. Bugün yapılan zam ile birlikte Model Y'nin fiyatı yaklaşık 200 bin lira artarak 1 milyon 970 bin 258 TL'ye yükseldi. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Son zam ile birlikte Tesla Model Y fiyatları aşağıdaki gibi oldu:

Model Y fiyatı - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

Arkadan İtiş, Elektrikli Standart, Otomatik 1.970.258 TL

Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Long Range, Otomatik 2.056.652 TL

Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Performance, Otomatik 2.168.675 TL

YURT DIŞINDA İNDİRİM GELİYOR

Tesla, yurt dışında fiyat indirimleri yapmaktadır. Ancak bu indirimler dolar bazında olduğu için Türkiye'ye yansımamaktadır. Tam aksine, dolar kurundaki ciddi yükseliş nedeniyle Türkiye'deki fiyatlara art arda zamlar gelmeye devam etmektedir. "Tesla'nın fiyatları düşürmesi, maliyetler açısından bir meydan okuma olduğunu göstermektedir. Bu, dikkate değer bir uyarı" diyen Cambolive, markanın ilk üç ayda küresel satışlarının 354.545 adet olduğunu belirtti.

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