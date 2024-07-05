Yüsra Geyik, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat vererek büyük bir şöhrete kavuşan oyuncu, şu sıralar cesur tarzıyla gündemde. Son olarak 'Taş Kağıt Makas' dizisinde canlandırdığı Rüya Emirkıran karakteriyle beğeni toplayan Geyik, dizinin sezon finali yapmasıyla tatil yapmaya karar verdi.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşarak yoğun ilgi gördü. Özellikle leopar desenli bikinisiyle verdiği pozlar, hayranları tarafından çok beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Geyik, tatil döneminde de tarzı ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur ve özgün tarzıyla dikkat çeken oyuncunun tatil pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.