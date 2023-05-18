Yonca Evcimik: Çocukların sevgisinden dolayı doydum ve çocuk yapmadım

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı 'İpek Yolu' her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde 18 Mayıs Perşembe akşamı, Türk Popunun en özel isimlerinden Yonca Evcimik'i konuk ediyor. İpek Açar ve Yonca Evcimik, İ stanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

"Pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi"

Yonca Evcimik, pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek de şaşırttı. Evcimik şöyle devam etti: "İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama, pandemi benim için çok özel bir andı... Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2 buçuk yıl biraradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, bir çok insana da aynısı olmuştur inanıyorum" dedi.