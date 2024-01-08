Yine olmadı! 2 dizi final yapıyor! MasterChef biterken yanında o dizileri de götürdü

Pazar günü reytingleri belli oldu! 2 dizi final kararı aldı. MasterChef biterken yanına iki diziyi de götürdü.

Yine olmadı! 2 dizi final yapıyor! MasterChef biterken yanında o dizileri de götürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2024 10:18

Merakla beklenen pazar reytingleri belli oldu! 7 Ocak pazar günü reytinglerinde iki diziden kötü haber var. MasterChef final yapsa da Yargı'nın yayınlanmadığı hafta iki diziden kötü haber geldi.

MasterChef finali ekrana kitledi!

7 Ocak pazar reytinglerine MasterChef damga vurdu. MasterChef aldığı reytingle tüm katagorilerde 1. olarak yılı bitirdi. Total'de 7,47 AB'de 9,60 ve ABC1'de 9,55 reyting alarak rekorla final yaptı. Şampiyonun belli olduğu bölüm Survivor'a yerini bırakacak. Bu sebeple bugün reyting alamayan dizilerin işi zor!

Teşkilat sallanıyor ama eve ekmek götürdü!

TRT 1 ekranların reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın eski tadı yok. Totalde 5,16 reytingle 3., AB'de 5,12 reytingle 2. ve ABC1'de 5,10 reytingle 3. olan dizi Yargı ile artık reyting savaşında yok. Ancak teşkilat bitmez yoluna devam eder.

Kirli Sepeti yüz güldürdü!

FOX TV her dizisi gibi Kirli Sepeti de eve ekmek götürdü. total'de 5,82 reytingle 2. olan dizi, AB 3,37 ve ABC1'de 5,22 reytingle 3. ve 2. oldu. Kirli Sepeti reytingleri pazar için FOX TV yüzünü güldürdü.

Yine olmadı! Yıldızlar Bana Uzak finala yakın!

Bir pazar dizisi daha deneyen ATV, Yıldırlar Bana Uzak dizisinden de bekleneni bulamadı. Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümüyle totalde 2,70 reytingle 9. olsa da AB ve ABC'de 1,23 ve 1,90 reytingle sınıfta kaldı. Diğer pazar dizisi gibi Yıldızlar Bana Uzak yakında final yapacak.

Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm yine çakıldı!

Ne Gemiler Yaktım dizisinden de kötü haber geldi. Pazar gününe çekilen ve bir şans daha verilen dizisi totalde 2,05, AB'de 2,14 ve ABC1'de 2,36 reytingle yine çakıldı. Ne Gemiler Yaktım dizisi için artık final kaçınılmaz oldu.

 

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