‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ reytinglerin zirvesinde

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dün akşam yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıktı. Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle izlediği dizinin beşinci bölümü AB kategorisinde 10,97 reyting 28,91 izlenme oranı, 20+ABC1 kategorisinde 12,02 reyting 28,23 izlenme oranı, tüm kişilerde ise 8,86 reyting 21,88 izlenme oranı alarak tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ reytinglerin zirvesinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2024 12:20

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Kanal D’de izleyicilerin karşısına çıktı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Reyting sıralamasında zirveye oturan dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Beşinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi, AB kategorisinde 10,97 reyting ve 28,91 izlenme oranı, 20+ABC1 kategorisinde 12,02 reyting ve 28,23 izlenme oranı, tüm kişilerde ise 8,86 reyting ve 21,88 izlenme oranı elde ederek tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta isimler yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli hikayesinin anlatıldığı projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Dizinin son bölümünde, Azem'in oğluna kavuşmasının ardından yaşadığı dramatik olaylar izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Cihan'ın hayati tehlikesi, Azem'in çaresizliği ve Dilber'in yaşadığı duygusal çalkantılar, izleyicilere unutulmaz bir bölüm yaşattı.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerine duygusal ve etkileyici anlar yaşatmaya devam ediyor.

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