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Gecce Magazin Haberleri

Yılbaşında anlattığı hikaye çalıntı çıkmıştı! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu fena ti'ye aldı

Oyuncu Kadir Doğulu'nun O Ses Yılbaşı'nda eşi Neslihan Atagül'le yaşadığını söyleyerek anlattığı hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı ti'ye alarak çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı.

Yılbaşında anlattığı hikaye çalıntı çıkmıştı! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu fena ti'ye aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2023 10:34

 

 Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına katılıp birlikte şarkı söyledi. Sonrasında Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile küstüklerini anlatan bir hikaye anlattı. Fakat sosyal medyada Doğulu'nun anlattığı hikayenin çalıntı olduğu iddiası gündem oldu.

Kadir Doğulu şunları söyledi: "Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım. İşlerimi halletim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım. Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti Tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi. Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."


Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu fena ti'ye aldı!

Uraz Kaygılaroğlu da  yaşanan bu trajikomik olayı tiye alarak sosyal medyada çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı. Takipçileri, “Kadir bunu görmesin” diyerek ünlü oyuncuyu uyardı.

 


 

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