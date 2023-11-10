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Yeşim Salkım'dan bomba itiraf: Sekiz senedir aseksüelim

Sibel Arna'nın Youtube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'un 12. Bölümüne katılan Yeşim Salkım, Sibel Arna'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşim Salkım, sekiz senedir aşık olamadığını ifade ederek, aynı süredir aseksüel olduğunu itiraf etti.

Yeşim Salkım'dan bomba itiraf: Sekiz senedir aseksüelim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2023 16:16

Gazeteci Sibel Arna'nın Youtube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'un 12. Bölümüne konuk olan Yeşim Salkım, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşim Salkım, sekiz senedir aşık olamadığını ifade ederek, aynı süredir aseksüel olduğunu itiraf etti.

Yeşim Salkım, Sibel Arna'nın programına katılarak çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, 28 senedir söylediği "Deli Mavi" şarkısını Atatürk'e ithaf ettiğini belirtti. Ayrıca, sekiz senedir aşık olamadığını ve bu süre zarfında aseksüel olduğunu dile getirdi. Güvenin kırılmasının bu süreçte etkili olduğunu ifade eden Salkım, evliliğin özgürlüğü kısıtladığını, aşkı öldürdüğünü düşündüğünü söyledi.

Yeşim Salkım, "Son sekiz senede aşık olamadım. Genellikle çevremdeki erkekler evli olduğu için onlara ilgi duymuyorum. Tek bir kişiden etkilendim bu süre zarfında. Pandemi döneminde tanıştığım, yurtdışında yaşayan eski bir arkadaşımdı. Ancak dört ay süren yazışmalarımız başarıya ulaşamadı. Erkeklerin genellikle korkak olduğunu düşünüyorum. Kişisel bir korkum olmasa da duygusal anlamda zorlanıyorum, hatta bazen geceleri ağlayarak yaşamak durumunda kalıyorum. Bu nedenle sekiz senedir aseksüel olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ben sadece cinsel arzularla ilişki yaşayamıyorum, sadece spor olsun diye sevişemiyorum. Bazı denemelerim oldu, Biscolata erkeklerine baktım, merak ettim, hiç olmadı değil. Ancak bir araya geldiğimizde ağzını açtığında entelektüel bir birikim arıyorum" şeklinde konuştu.

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