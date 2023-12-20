Yeni sevgilisiyle görüntülenen Onur Ünlü yine tepki gösterdi: 'Yolunuza gidin'

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün beş yıllık ilişkisi, yaklaşık bir yıl önce sona ermişti. Onur Ünlü, önceki gece Beyoğlu sokaklarında yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yeni çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü ve gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sinirlendiler.

Yeni sevgilisiyle görüntülenen Onur Ünlü yine tepki gösterdi: 'Yolunuza gidin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2023 10:34

Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşkla bir dönem magazin sayfalarında sıkça yer alan ünlü yönetmen Onur Ünlü yeni bir aşka yelken açtı. Ergüçlü'den ayrıldıktan sonra "Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik” açıklamasında bulunan Ünlü,  önceki gece Beyoğlu sokaklarında yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı. 



Flaşların patlamasıyla oldukça şaşıran ikiliden Onur Ünlü magazin muhabirlerinin soruları karşısında sinirlendi. Ünlü yönetmen, kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Haydi yavrum hadi. Yolunuza gidin” diyerek sert çıktı.

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