Yeni sevgilisiyle görüntülenen Onur Ünlü yine tepki gösterdi: 'Yolunuza gidin'

Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşkla bir dönem magazin sayfalarında sıkça yer alan ünlü yönetmen Onur Ünlü yeni bir aşka yelken açtı. Ergüçlü'den ayrıldıktan sonra "Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik” açıklamasında bulunan Ünlü, önceki gece Beyoğlu sokaklarında yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı.





Flaşların patlamasıyla oldukça şaşıran ikiliden Onur Ünlü magazin muhabirlerinin soruları karşısında sinirlendi. Ünlü yönetmen, kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Haydi yavrum hadi. Yolunuza gidin” diyerek sert çıktı.