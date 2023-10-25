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Yeni doğum yapan Wilma Elles, 10 günde 10 kilo verdi

Oyuncu Wilma Elles, yaklaşık üç hafta önce üçüncü çocuğuna kavuştu. 37 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası kilolarından hızla kurtuldu. Elles, sadece 10 günde 10 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Yeni doğum yapan Wilma Elles, 10 günde 10 kilo verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2023 12:15

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, 5 Ekim'de üçüncü çocuğuna kavuştu. Yeni doğum yapan oyuncu, hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla vermesiyle dikkat çekti.

Kızlarına Tiara Manolya adını veren Elles, yaşam koçu Kumru Köseler'in rehberliğiyle bu kiloları sadece 10 günde kaybetti. Kilolarını verme süreci hakkında konuşan Elles, "Anneliği ve kariyeri bir arada yürütüyorum. Hamilelik sırasında 18 kilo almıştım. İlk iki çocuğum Milat ve Melodi'de 30 kilo almıştım. Şimdi 10 kilo kaybettim ve 8 kilo kaldı. Spor yapmıyoruz, hala yasak" açıklamasında bulundu.

Kilo verme sürecini açıklarken, Wilma Elles şunları dile getirdi: "Daha çok niyetle, frekanslarla, şükretmeyle bunu başaracağız. Ruhumuzu beslerken bedenimize nasıl özen gösteriyorsak, aynı şekilde ruhumuzu da beslemeliyiz. Kitap okuma, bilgi sahibi akıllı kişilerle sohbet etme gibi alışkanlıklar her zaman bizi ileriye taşır."

Bu açıklamalar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar, oyuncunun kilo verme yöntemini anlamlandıramadılar ve "Yani, yemek yiyoruz ve sadece niyet mi ediyoruz?" gibi yorumlar yaptılar

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