Yeni aşıklar Ezgi Şenler ile Buray ilk kez görüntülendi

Ünlü şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, dün akşam gerçekleşen ELLE ödül töreninde bir araya geldi ve kırmızı halıda el ele poz vererek aşklarını tüm dünyaya duyurdular. Geçtiğimiz aylarda haklarında çıkan dedikodu aşk haberlerini doğrulayan çift, gecede neşeleriyle dikkat çekti.

Gözlerin üzerlerinde olduğu kırmızı halıda, Buray ve Ezgi Şenler samimi bir şekilde el ele tutuşarak kameralara poz verdiler. İkili, aşk sorularını yanıtlamaktan kaçınmadı ve bir süredir birlikte olduklarını açıkladı. Her ikisi de neşeleri yerinde olan çift, aşk hayatlarıyla ilgili detaylara pek girmemeyi tercih ettiklerini belirtti. "Her şey güzel. Detaya gerek yok, bizce çok detaya girmeyelim ama her şey yolunda" şeklinde konuştular.

Bu açıklamalarıyla aşklarını doğrulayan Buray ve Ezgi Şenler'in ilişkisi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İkili, aşklarını ilk kez bu kadar açık bir şekilde gözler önüne sererken, samimi ve mutlu halleriyle de takdir topladılar.

Buray, başarılı müzik kariyeriyle tanınırken, Ezgi Şenler ise başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. İkilinin bir araya gelmesi, müzik ve oyunculuk dünyasının birleşimi olarak da heyecan yarattı. Hayranları, çiftin birlikte neler başaracakları ve gelecekte hangi projelerde yer alacakları konusunda merakla beklemekteler.